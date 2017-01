Vigilância apreende carne vencida em supermercado de Porto Alegre

Saúde

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre apreendeu, no último domingo, 52 quilos de carne bovina industrializada vencida no Supermercado Zaffari da Avenida Ipiranga. Também foram retirados do local um quilo de mortadela e 1,3 quilo de carne de ovino sem procedência. A fiscalização ocorreu a pedido do Ministério Público.

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde também encontraram câmaras frias com mofo, além de teto, piso e parede necessitando reparos, condensador e tubulação aérea precárias.

O mesmo problema foi detectado em outra vistoria, realizada em setembro de 2016. Na época, foram solicitados os reparos - que não foram realizados. A loja também não tem responsável técnico, de acordo com o relatório. O estabelecimento recebeu auto de infração pela reincidência dos problemas. A reportagem aguarda posicionamento do Supermercado Zaffari.