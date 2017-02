Acusados de depredar Palácio da Justiça participam de audiência em Porto Alegre 

Protestos

Sete réus acusados de provocar distúrbios e depredar o Palácio da Justiça de Porto Alegre em junho de 2013 participam nesta terça-feira da primeira audiência sobre o caso. A audiência está marcada para iniciar às 15h55min.



Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do RS, "essa será a primeira audiência de instrução, para ouvir as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. As outras partes serão ouvidas em outra data a ser definida pelo juiz".



Os réus do processo são Alceu Costa Silveira Neto, Gilian Vinícius Dias Cidade, Guilherme Silveira de Souza, Lucas Maróstica, Matheus Pereira Gomes, José Vicente Mertz e Rodrigo Barcelos Brizolla. Os envolvidos nos delitos foram apontados pela polícia como integrantes dos grupos Black Blocs, ligados a vários protestos ocorridos a partir de 2013 no Brasil.

A Polícia Civil indiciou os suspeitos em março de 2014. Em maio do mesmo ano, o Ministério Público ofereceu denúncia e no dia 15 do mesmo mês a Justiça aceitou a denúncia por danos ao patrimônio público. Em setembro de 2016, a juíza Claudia Junqueira Sulzbach negou a possibilidade de absolvição sumária dos réus.



O grupo Bloco de Luta Pelo Transporte Público, um dos grupos responsáveis pela organização das manifestações ocorridas em junho de 2013, organizou um protesto para a tarde desta terça-feira em frente ao Foro Central de Porto Alegre. Segundo evento no Facebook, o Bloco de Luta afirma que o ato será realizado para "defender o livre direito à manifestação, contra a perseguição política e em apoio irrestrito a nossos companheiros que respondem a este processo".