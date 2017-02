Após pichação, DMLU inicia limpeza do Mercado Público nesta segunda-feira

Porto Alegre

Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) iniciam nesta segunda-feira a limpeza das paredes do Mercado Público de Porto Alegre que foram pichadas. A pichação ocorreu na quinta-feira da semana passada, na fachada do prédio que fica na avenida Júlio de Castilhos.

De acordo com o setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura, inicialmente haverá a limpeza do local e, posteriormente, será feita pintura. Após a limpeza ser concluída, a pintura deve demorar alguns dias para iniciar, já que o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e são necessárias tintas especiais, que já foram encomendadas.



Leia mais

Subcomandante da Guarda Municipal reclama de punição dada a pichadores

Após pichação, prefeitura fará limpeza do Mercado Público

Diretor do Dmae garante não há problemas com a água da Capital



Os responsáveis pela pichação ainda não foram identificados. A Secretaria Municipal de Segurança informou que o caso já esta sendo apurado. Segundo o secretário da pasta, coronel Kleber Senisse, uma empresa privada faz a segurança do Mercado Público e deveria ter evitado a ação dos vândalos.