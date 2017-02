Após pichação, prefeitura fará limpeza do Mercado Público

Porto Alegre



Após terem sido pichadas, as paredes do Mercado Público da Capital serão limpas e pintadas na segunda e na terça-feira da próxima semana. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará os reparos durante a noite.

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

De acordo a prefeitura, o processo não é simples, pois em alguns locais as paredes tem cores diferentes. Além disso, os autores da ação também picharam esquadrias de madeira.

Na última quinta-feira, o Mercado amanheceu com as paredes repletas de pichação. A área atingida fica no lado da avenida Júlio de Castilhos. A Secretaria Municipal de Segurança informou que o caso já esta sendo apurado. Segundo o secretário, Kleber Senisse, uma empresa privada faz a segurança do Mercado Público e deveria ter evitado a ação dos vândalos.

