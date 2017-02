Caminhão rompe cabo de energia em frente à Redenção

Porto Alegre

Correção: o cabo foi rompido por um caminhão, e não por um ônibus da Linha Turismo, como informado equivocadamente entre 11h30min e 12h06min do dia 15/02/2016. A informação, passada pela CEEE, já foi corrigida.

A caçamba de um caminhão rompeu um cabo de energia elétrica no cruzamento da Avenida Osvaldo Aranha com a Rua Fernandes Vieira na manhã desta quarta-feira. Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), o cabo rompido estava em altura normal e faz parte de um ramal de ligação que alimenta parte do parque da Redenção.



Segundo Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), o caminhão pertence a equipe que trabalha nos reparos no asfalto da Avenida Osvaldo Aranha. Um ônibus da Linha Turismo, que estava atrás do caminhão, teve a passagem interrompida pela queda dos fios de energia, e os passageiros precisaram aguardar a chegada dos técnicos da CEEE dentro do ônibus para evitar riscos de choque elétrico.



Os bombeiros estiveram no local, mas não houve feridos. O acidente causou problemas no trânsito da região, que precisou ser desviado pela EPTC. A substituição do cabo será feita por volta das 19h e leva em torno de 40 minutos. A CEEE garante que a Redenção não ficará sem luz.

Leia mais

"Não teremos mais radar escondido", garante diretor-presidente da EPTC

Oposição na Câmara Municipal pede auditoria no transporte coletivo de Porto Alegre

EPTC decide cortar viagens para equilibrar contratos com empresas de ônibus