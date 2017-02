Com dívidas de R$ 45 milhões, prefeitura não tem data para retomar obras da Copa 2014

Sem verbas

Paradas ou em ritmo lento, as obras de mobilidade urbana previstas para a Copa de 2014 agora não têm mais nenhum prazo de conclusão definido. Dívidas de R$ 45 milhões do município com fornecedores impedem a retomada dos projetos. São 10 obras inacabadas e duas que sequer começaram: um viaduto no cruzamento da Avenida Plínio Brasil Milano com a Terceira Perimetral e a segunda parte da duplicação da Voluntários da Pátria.

Em entrevista nesta manhã, secretários da prefeitura da Capital mostraram o panorama dos projetos. Com a falta de recursos na prefeitura, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Elizandro Sabino, não arrisca nenhum prazo para retomar as obras e, muito menos, para concluí-las.

— Depois que o pagamento das dívidas foi suspenso, vimos que não há como prever se vamos terminar as obras neste ano — afirmou.

Dos R$ 45 milhões devidos a fornecedores, R$ 20,5 milhões se referem a pagamentos atrasados de sete obras já concluídas. Também está atrasado o repasse de R$ 5,98 milhões às empresas que realizam a fiscalização das obras. Na apresentação, os secretários não anunciaram quais projetos serão priorizados.

A alternativa será, novamente, buscar financiamentos. O prefeito Nelson Marchezan e o secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, devem se reunir com representantes da Caixa na sexta-feira da próxima semana para tentar financiar o que devem às empresas por serviços já prestados. Sem isso, não há qualquer expectativa de as máquinas voltarem a funcionar nas obras inacabadas.

— O objetivo é não investir qualquer recurso do cofre da prefeitura nisso (nas dívidas com as empresas). Esse é um dinheiro que vai para o pagamento dos funcionários e para as creches municipais, que são prioridades maiores. Não temos dinheiro para tudo — avalia Busatto.

Entre as obras em andamento — algumas com 90% ou mais já concluídos — estão as trincheiras da Anita Garibaldi, da Cristóvão Colombo e da Ceará, o prolongamento da Severo Dullius e os corredores BRT da Bento Gonçalves, da Protásio Alves e da João Pessoa. Apenas sete obras de mobilidade urbana previstas para a Copa foram concluídas.

Das 10 obras em andamento na Capital, sete poderiam ser terminadas ainda neste ano se houvesse recursos para recomeçarem imediatamente. As trincheiras da Anita e da Ceará, conforme a prefeitura, poderiam ser concluídas ainda no primeiro semestre se os R$ 4,6 milhões em dívidas com as empresas responsáveis fossem pagos. Pela projeção dos técnicos, apenas a pavimentação do corredor da João Pessoa e a duplicação da Avenida Tronco ficariam para o ano que vem se as obras fossem retomadas hoje.

Mesmo entre obras consideradas "em andamento" pela prefeitura, porém, os trabalhos estão parados. Sem repasse de recursos, a duplicação da Avenida Tronco foi totalmente abandonada pela construtora, assim como o trecho que falta para concluir a trincheira da Anita. Na semana passada, também foram paralisados os trabalhos no prolongamento da Severo Dullius.

Obras em andamento

Pavimentação do corredor BRT Protásio Alves - 97,88%

Pavimentação do corredor BRT Bento Gonçalves - 95%

Voluntários trecho 01 - 94%

Trincheira Anita - 90%

Trincheira Ceará - 90%

Trincheira Cristóvão Colombo - 85% concluída

Pavimentação do corredor BRT João Pessoa Trecho 01 - 50%

Prolongamento Severo Dullius - 49%

Tronco trechos 3 e 4 - 33,10%

Tronco trechos 1 e 2 - 31%

Não iniciadas

Trincheira Plínio

Voluntários Trecho 2

Já concluídas

Corredor Padre Cacique trecho 01

Edvaldo Pereira Paiva trechos 3 e 4

Entorno do Beira-Rio

Viaduto Bento Gonçalves

Viaduto Júlio de Castilhos

Viaduto Pinheiro Borda

* Zero Hora