Com redução de 29,7% em CCs e teto salarial, prefeitura estima ter poupado R$ 4,3 milhões em janeiro

Enxugando gastos

Em um balanço sobre as finanças públicas de Porto Alegre em janeiro, a prefeitura afirmou, em coletiva realizada nesta quinta-feira no Paço Municipal, ter reduzido em 29,7% o número de cargos em comissão (CCs), o que representaria uma diminuição de R$ 3,3 milhões nos gastos mensais.

Além disso, definindo como teto salarial a remuneração de um diretor (R$ 9,2 mil), a prefeitura anunciou estar poupando mais R$ 1 milhão com CCs por mês. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, do total de 1.042 CCs no início do ano, a prefeitura exonerou 370 e contratou 49.

Destacando que 55,6% das despesas da cidade foram com pessoal em janeiro, o prefeito Nelson Marchezan disse que é preciso cortar naquilo que considera supérfluo. Aos novos secretários e diretores de empresas públicas, ele tem orientado que diminuam o número de CCs de seus quadros — aqueles que devem ficar precisarão ser encaminhados ao banco de talentos da prefeitura.

No balanço das contas de janeiro, Marchezan e Busatto disseram que a receita total passou de R$ 430,1 milhões, no ano passado, para R$ 433 milhões neste. Mas as despesas também aumentaram, subindo de R$ 332,9 milhões para 349,6 milhões. O objetivo da prefeitura é apresentar esses dados mensalmente à população.