Confira a programação do Carnaval de rua para esta terça-feira

A terça-feira traz pelo menos mais dois blocos no Carnaval de rua de Porto Alegre na Cidade Baixa. Durante o feriado, estão previstos os blocos Rua do Perdão e Deixa Falar, ambos no bairro Cidade Baixa. Confira abaixo a programação:

Rua do Perdão

Itinerário: parado na Rua da República esq. José do Patrocínio

Concentração: 13h

Arrancada: 14h

Término: 21h



Deixa Falar

Itinerário: parado na Rua da República esq. Lima e Silva

Concentração: 12h

Arrancada: 15h

Término: 22h

Na orla do Guaíba, está prevista roda de samba e desfiles dos blocos B Loukos, Ô Balancê, Boi Bandido e Os Panteras da Zona Norte, ao longo do dia, das 14 às 21h.

A festa nas ruas da Capital segue até o dia 7 de maio. Confira a programação por bairros:

– 5 de março: blocos das Donzelas, do Guerreiro, da Trinca e da Santana, na Avenida Macedônia, no Bairro Restinga

– 12 de março: blocos Foliões da Vila, Donzelas e B Loukos, no Centro de Eventos da Vila Nova

– 16 de abril: Banda do Bolinha, Blocos da Trinca, da Santana, Os Panteras da Zona Norte e Alforria, na Avenida dos Industriários, Bairro IAPI

– 21 de abril: blocos do Guerreiro, Coletivo Kizomba, Ô Balancê e Boi Bandido, no Viaduto da Igreja São Jorge, no Bairro Partenon

– 7 de maio: Bloco da Santana, Banda do Beco e Guardiões do Samba, na orla do Guaíba