Conta de água ficará mais cara a partir do dia 23 em Porto Alegre

As contas dos consumidores de água tratada e remoção de esgoto sanitário de Porto Alegre ficarão mais caras a partir do dia 23. O decreto que fixa os novos preços a serem cobrados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi publicado no dia 24 de janeiro e estabelecia 30 dias para entrar em vigor. As informações são da Rádio Gaúcha.

O reajuste será de 7,17%, baseado na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) entre janeiro e dezembro de 2016. Os novos valores serão aplicados nas contas de março, que o consumidor pagará em abril.

Segundo o Dmae, o reajuste servirá para cobrir uma parte dos custos operacionais e construir novas estações de tratamento de esgotos nos bairros Serraria e Sarandi.