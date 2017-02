DMLU aguarda parecer de equipe do Patrimônio Histórico e Cultural para iniciar limpeza do Mercado

Porto Alegre

Correção: o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) aguarda um parecer técnico da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura e ainda não tem data para iniciar a limpeza do Mercado Público, como foi informado equivocadamente por este site entre 11h30min e 13h44min. O texto já foi corrigido.

As equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) aguardam um parecer técnico da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura para iniciar a limpeza da fachada do Mercado Público de Porto Alegre, que foi pichada na quinta-feira, dia 23 de fevereiro.



Inicialmente, a prefeitura havia informado que a limpeza iniciaria nesta segunda-feira. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, foi solicitado ao Patrimônio Histórico Cultural uma avaliação técnica quanto as condições ideais para realização da limpeza e qual tipo de tinta deverá ser usada. Por essa razão, Rosário afirma que a data para iniciar o serviço deve ser definida a partir da próxima quarta-feira.



— O DMLU está pronto para realizar o serviço, mas tivemos essas questões técnicas. Não quisemos arriscar e fazer a limpeza com um lava-jato, por exemplo, e prejudicar a preservação do prédio.



De acordo com o setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura, inicialmente haverá a limpeza do local e, posteriormente, será feita pintura. Após a limpeza ser concluída, a pintura deve demorar alguns dias para iniciar, já que o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e são necessárias tintas especiais.



Conforme o secretário, existe ainda a possibilidade de uma parceria com a iniciativa privada para a doação das tintas que serão utilizadas na pintura.



— Ainda não sabemos se vamos pintar a fachada como um todo ou só o local atingido, precisamos avaliar isso também — afirma Rosário.



Os responsáveis pela pichação ainda não foram identificados. A Secretaria Municipal de Segurança informou que o caso já esta sendo apurado. Segundo o secretário da pasta, coronel Kleber Senisse, uma empresa privada faz a segurança do Mercado Público e deveria ter evitado a ação dos vândalos.