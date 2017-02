Empresas afirmam que negociação com rodoviários será retomada na próxima semana 

Transporte Público

Paralisação de rodoviários de quatro empresas que atendem as zonas leste e norte da Capital terminou por volta das 8h30min desta sexta-feira e prejudicou cerca de 140 mil usuários do transporte público

Após uma manhã de protestos e transtornos no transporte público de Porto Alegre, a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) acredita que as negociações com a categoria serão retomadas na próxima semana.



A última reunião, realizada no dia 15 de fevereiro, terminou sem acordo entre as partes. Conforme o advogado da ATP e do Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa), Alceu Machado, as empresas ofereceram o índice de inflação do período, que ficou em 5,44%, em uma parcela.



Os rodoviários pedem aumento real de 3,5% - acima da reposição da inflação, além do aumento do vale-refeição, passando de R$ 23 para R$ 27. Para manter o benefício sendo pago durante as férias dos rodoviários, as empresas querem manter o valor atual, de R$ 23,48.

Além disso, os rodoviários reclamaram que empresas não fizeram o repasse mensal para o plano de saúde, mas descontaram o valor dos funcionários. Atualmente, eles dizem que estão sem o atendimento médico.

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sandro Abadde, afirma que a categoria aguarda convite da patronal para a retomada das negociações. No final da tarde, os rodoviários se reúnem para decidir novas mobilizações.