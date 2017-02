Excesso de consumo e falta de energia elétrica deixam seis bairros sem água

Porto Alegre

Moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Pitinga e Quirinas, em Porto Alegre, estão sem abastecimento de água nesta terça-feira. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o excesso de consumo causou o desligamento da estação de bombeamento — assim, a água não tem pressão para chegar até as extremidades da rede. As informações são da Rádio Gaúcha.

O abastecimento será normalizado quando o consumo em outras regiões diminuir e o reservatório encher novamente.

Já os bairros Belém Novo, Belém Velho e Vila Nova estão com problemas no serviço devido à falta de energia elétrica. O abastecimento será retomado assim que a energia for restabelecida.