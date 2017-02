Linha de ônibus T12 vai operar com GPS a partir desta semana em POA

Projeto piloto

Os ônibus que fazem a linha T12, da empresa Carris, começam a operar com GPS a partir da próxima terça-feira (21) em Porto Alegre. Os equipamentos estão sendo instalados em todos os 15 coletivos da linha. Nesta semana, começa também o treinamento dos funcionários que irão operar o sistema.

Com o GPS, os dados dos ônibus e as imagens de rastreamento da frota serão transmitidos para a Carris, que fará a gestão do projeto piloto em parceria com a EPTC e com a Procempa. Neste primeiro momento, a ideia é testar como vai funcionar a transmissão desses dados.

Após a implantação do sistema, será disponibilizado ao usuário um aplicativo para dispositivos móveis, no qual os passageiros poderão ter acesso às informações do transporte coletivo. Com a ferramenta, o usuário poderá acompanhar o trajeto do ônibus, saber a localização exata do veículo e o tempo que levará para chegar em cada parada.

De acordo com a prefeitura, a vantagem do GPS é ter o controle da localização dos ônibus, do tempo de deslocamento e também mapear problemas e imprevistos na rota, como congestionamentos ou atrasos.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade (ouça abaixo) na última quarta-feira (15), o diretor-presidente da EPTC, Marcelo Soletti, disse que espera poder divulgar em março um cronograma sobre a instalação do GPS nos ônibus.

Para evitar que o investimento deste benefício seja repassado para o valor da passagem, Soletti informa que a prefeitura busca uma forma para minimizar esse impacto.