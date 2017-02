Marchezan solicita inspeção do TCE em quatro órgãos municipais

Contas públicas

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, solicitou inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em quatro órgãos municipais: Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Carris e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).



O pedido foi protocolado na tarde de terça-feira pela Procuradoria Geral do Município (PGM). A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) é investigada pela Polícia Civil por superfaturamento em contratos de aluguel. Em novembro, Zero Hora revelou a suspeita de que um casal de servidores públicos teria simulado a venda de uma casa para, depois, alugar o imóvel para a Fasc por R$ 10 mil mensais — valor acima do mercado.

Já a empresa terceirizada para a limpeza do município superfaturou o serviço que deveria ser fiscalizado pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). O problema foi revelado por ZH em julho de 2016: reportagem mostrou que serviços cobrados da cidade não haviam sido feitos.

Em agosto, o Ministério Público de Contas (MPC) já havia representado ao TCE um pedido de averiguações dos contratos firmados pelos dois órgãos.

