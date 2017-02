Morador de rua que recebeu ajuda de PMs morre atropelado no Centro de Porto Alegre

Acidente

Um morador de rua morreu após ser atropelado, no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira. Identificado como Silvio Guaraci Soares Rocha, o homem era conhecido como "Alegrete" por moradores da região.

O acidente ocorreu na rua Fernando Machado, após a esquina com a Espírito Santo. Segundo testemunhas, a vítima estava dormindo na rua, entre dois carros, quando foi atingido por um veículo que entrava na garagem de um prédio.

Devido ao acidente, o trânsito está bloqueado na Fernando Machado. Equipes da EPTC, da Brigada Militar e da perícia estão no local para atendimento da ocorrência.

Silvio Guaraci Soares Rocha foi tema de reportagens, no ano passado, quando recebeu ajuda de policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar. Alegrete teve a barba feita, cabelo e unhas cortados, além de receber banho, roupas novas e café. O gesto foi compartilhado em uma página do Facebook e teve grande repercussão na época.

Foto: Brigada Militar / Divulgação

* Rádio Gaúcha