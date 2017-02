"Não teremos mais radar escondido", garante diretor-presidente da EPTC 

Multas

O diretor-presidente da EPTC, Marcelo Soletti, garante que as fiscalizações com radar móvel ganharão mais visibilidade em Porto Alegre. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira, ele prometeu que não haverá mais agentes com controladores de velocidade escondidos atrás de muros, placas ou veículos.

— Não cabe ao servidor público estar atrás de uma árvore, escondido naquilo que está fazendo. Fiscalização é transparência — avalia.

Houve mudança também nas abordagens dos veículos do transporte individual de passageiros. Desde o começo do ano, a EPTC deixou de montar campanas para flagrar a atuação de motoristas do Uber e de outros aplicativos em Porto Alegre. Como o serviço de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos ainda não foi regulamentado, as fiscalizações podem ainda ocorrer, mas é preciso que os motoristas sejam flagrados pelos agentes de trânsito.

De acordo com Soletti, as equipes à paisana estão focadas agora na fiscalização de uso irregular do cartão TRI, no transporte clandestino de ônibus escolares, além de reclamações de usuários sobre táxis e lotações. Somente em 2017, a EPTC já aplicou R$ 150 mil em multas às empresas de ônibus. Foram aplicadas 300 autuações pelo não cumprimento de tabela horária e outras cem por falta de limpeza nos veículos.

Em março, a EPTC espera poder divulgar um cronograma sobre a instalação do GPS nos ônibus. A ferramenta permitiria, por exemplo, que o usuário pudesse acompanhar o trajeto feito pelos veículos. Para evitar que o investimento deste benefício seja repassado para o valor da passagem, Soletti informa que a prefeitura busca uma forma para minimizar esse impacto.

Sobre o novo valor da passagem de ônibus em Porto Alegre, Soletti informou que a EPTC aguarda o desfecho das negociações envolvendo os rodoviários e as empresas. O cálculo feito atualmente projeta que a tarifa poderia ser reajusta para até R$ 4,05.

— A perda de passageiros preocupa. Precisamos retomar a quantidade de usuários do transporte público e qual a menor forma de impactar a tarifa e agregar qualidade — projeta o diretor-presidente da EPTC.

Soletti está no cargo desde 1º de janeiro. Ele ainda aguarda confirmação do prefeito Nelson Marchezan Júnior de que permanecerá no cargo.

