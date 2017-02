O que deu certo e o que não funcionou no Carnaval de Rua de Porto Alegre

Folia

Nem mesmo o calor recorde de 36,3°C deste sábado afastou os foliões das ruas da Cidade Baixa, em Porto Alegre, por onde três blocos agitaram o Carnaval de Rua. Galo de Porto, Do Jeito que Tá Vai e Maria do Bairro fizeram a alegria das cerca de 25 mil pessoas, conforme estimativa da Brigada Militar (BM), que acompanharam os trios.

Veja abaixo como estava a estrutura da folia:

FUNCIONOU

Público

Entre 25 e 30 mil pessoas passaram pelas ruas da Cidade Baixa acompanhando os blocos, de acordo com a BM. Não faltaram fantasias, tiaras coloridas, glitter e pedrarias aplicadas nos rostos das meninas.



Animação

Muito samba e até rocks adaptados ao ritmo fizeram a festa dos foliões. Nem mesmo o forte calor tirou a animação do público que dançou muito e se divertiu com os jatos de espuma jogados dos trios.

Segurança

Um ônibus na BM foi instalado na rótula das ruas João Alfredo e República. Dali, era feito o monitoramento 360° através de câmeras. Além disso, 50 homens do 9° Batalhão estavam a pé e de moto circulando pela região. O Batalhão de Operações Especiais também reforçou a segurança. Até as 22h, não houve registro de nenhuma ocorrência na região.

Bebidas e comidas

Bebidas como água, cerveja e até cachaça saborizada eram algumas das opções oferecidas aos foliões. A analista de marketing Katiuscia Ferri aproveitou a folia para dançar com as amigas e também lucrar. Ela carregava um carrinho onde levava cinco litros da cachaça saborizada com cravo e canela. Cada dose custava R$ 3. Para repor as energias, a maior oferta era de churrasquinhos.

Katiuscia (à esquerda) levou cachaça saborizada para vender Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

NÃO FUNCIONOU

Banheiros químicos

A boa quantidade de banheiros encontrados na Travessa do Carmo e na Rua João Alfredo, por onde o Do Jeito que Tá Vai passou, não se repetiu na Rua Lima e Silva. Os equipamentos químicos estavam espalhados nas adjacências, na República e Sarmento Leite, e ambos registravam filas. Acompanhando o bloco Galo de Porto desde a saída, na Rua Joaquim Nabuco, a designer Aline Cereja disse não ter visto nenhum banheiro no caminho:

Banheiros registraram filas na Rua da República Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

— Não vi nenhum de lá até aqui.

Na Travessa Comendador Batista houve um festival de foliões fazendo xixi pelas árvores, calçadas e prédios. Alguns mais ousados chegaram a urinar na parte de trás do banheiro instalado na Sarmento Leite. Um dos bares da Lima e Silva oferecia seus banheiros ao custo de R$ 5.

Travessa Comendador Batista virou banheiro a céu aberto Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Atendimento Médico Móvel

A reportagem avistou somente uma ambulância na Rua da República, por onde só um dos blocos passou.

Lixo

Após a passagem do bloco Do Jeito Que Tá Vai pela Travessa do Carmo e João Alfredo, as ruas permaneceram limpas. No entanto, no encontro dos outros dois trios havia muitas latas e sujeira pelo chão.

Travessa do Carmo logo após a passagem do bloco Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Três blocos em um dia

A reunião de Galo de Porto, Do Jeito que Tá Vai e Maria do Bairro em um único dia dividiu opiniões. A biomédica Silvia Albano prefere um trio por dia:

— Assim é demais — reclamou.

Por outro lado, o esteticista Robson Santos aprovou a festa.

— Achei bacana. Anima mais e segura o público na rua. Se houvesse mais investimento, as pessoas ficariam mais aqui e não viajariam tanto nesta época — avalia.

A reportagem acompanhou o Do Jeito que Tá Vai da Travessa do Carmo até a entrada na República. Nesse trajeto, o número de foliões era bem reduzido. Ao chegar na Lima e Silva é que houve a maior concentração de pessoas, o que mostra que a presença de mais de um bloco acabou dispersando o público.

