Passagem de ônibus de Porto Alegre pode superar os R$ 4

Após a definição do reajuste salarial dos rodoviários, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estima que a tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre supere os R$4,00. Na última sexta-feira, os trabalhadores realizaram um plebiscito e aceitaram a proposta das empresas de 5,5% de aumento.

Com base em cálculos realizados previamente, o diretor-presidente da EPTC, Marcelo Solleti, afirma que a passagem de ônibus da Capital em 2017 deve ficar em R$ 4,05 – o que representaria um aumento de R$ 0,30.

— Na verdade, as simulações que fizemos previam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para o mês de janeiro em 5,15%, mas ele ficou acima, em 5,44%. Os rodoviários ainda arredondaram para 5,5%. Na quarta-feira, dia 1º de março, quando a gente receber o valor exato do acordo coletivo, vamos ver qual o impacto que irá ter. A princípio ficou dentro do que foi projetado — explicou Solleti.



No entanto, até que o novo valor da passagem de ônibus entre oficialmente em vigor na Capital, várias etapas precisam ser vencidas. A estimativa é que todo o processo seja concluído na primeira quinzena de março.

Na próxima quarta-feira o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre irá assinar a aprovação do dissídio junto às empresas de ônibus. Com isso, a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) irá encaminhar para a prefeitura o pedido de revisão no valor da passagem.

Até o dia 8 de março o cálculo da tarifa estará definido pela EPTC. Após os trâmites técnicos, o valor será encaminhado ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu), que tem até sete dias para analisar e aprovar os números. O novo preço da passagem de ônibus só começará a valer após a sanção do prefeito Nelson Marchezan Júnior.