Polícia afirma que ex-aluno furtou instrumentos de entidade beneficente de Porto Alegre

Aldeia da Fraternidade

Após recuperar parte dos objetos, a investigação da Polícia Civil garante ter identificado um suspeito de furtar instrumentos musicais e outros pertences da entidade beneficente Aldeia da Fraternidade, do bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a polícia, o suspeito seria um ex-aluno da instituição, atualmente ligado ao tráfico de drogas.

A delegada Áurea Regina Hoeppel pretende solicitar nesta terça-feira a prisão do suspeito. A investigação chegou até ele após identificar uma mulher que estava com um item roubado. Outros suspeitos ainda são procurados. O homem deve ser indiciado junto com outra pessoa, acusada de ter recebido o material.



Leia mais

Aldeia da Fraternidade recebe doações depois de ter instrumentos furtados

Após furto de instrumentos musicais, orquestra beneficente faz ensaio simbólico



A Aldeia da Fraternidade conseguiu recuperar um teclado, uma televisão e uma mesa de som na segunda-feira. Parte dos itens estava com moradores de uma vila próxima à instituição, e outra foi abandonada em um matagal.



Ainda falta recuperar grande quantidade de instrumentos, como 10 violinos, teclados, violões e saxofone. O prejuízo estimado é de R$ 30 mil.

m:cms -->