Professores protestam após anúncio de alteração na rede de ensino de Porto Alegre

Aproximadamente 300 professores da rede municipal de ensino de Porto Alegre fazem protesto em frente à Secretaria Municipal de Educação, no centro da Capital, nesta quarta-feira. Por causa da manifestação, a Rua dos Andradas está bloqueada entre as ruas General Bento Martins e General João Manoel. As informações são da Rádio Gaúcha.

O secretário de Educação, Adriano Naves de Brito, se reuniu com uma comissão de professores por cerca de 2h30min e afirmou que não voltará atrás nas mudanças anunciadas na carga horária da rede municipal de educação.



Houve momentos de tensão no local, com intervenção da Guarda Municipal, que utilizou spray de pimenta contra o grupo. Por duas vezes o secretário tentou sair do prédio escoltado pela Guarda, mas foi impedido pelos manifestantes. Após a reunião, os professores seguem mobilizados no local.

Nessa terça-feira, a secretaria anunciou mudanças na rede de ensino de Porto Alegre, como aumento no tempo do professor em sala de aula e extinção do dia de compensação dos educadores. Além disso, o café da manhã e o almoço não poderão ser computados como hora-aula.

O anúncio não agradou os docentes, que reclamaram das alterações, principalmente da que modifica a escala de trabalho. De acordo com a prefeitura, as alterações não precisam passar pela Câmara de Vereadores e devem entrar em vigor já no fim do recesso, no dia 6 de março.