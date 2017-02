Protestos de rodoviários prejudicam circulação de ônibus nas zonas norte e leste de Porto Alegre

Transtornos

Com o impasse sobre o dissídio dos rodoviários entre o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) e o Sindicato dos Rodoviários, a sexta-feira amanheceu com paralisação total de ônibus na zona norte e parcial na zona leste da Capital. Segundo a EPTC, as empresas Sopal, Nortran, VAP e Navegantes não saíram das garagens nos primeiros horários do dia.

O protesto, que começou por volta das 3h, deve se estender até às 8h. Ainda de acordo com a EPTC, o atendimento ao restante da Capital está normalizado.



Leia mais:

Porto Alegre terá obras da Copa 2014 depois do Mundial de 2018

Prefeitura de Porto Alegre estima que capina seja retomada em março

As mudanças no trânsito no entorno do novo Zaffari Hípica, em Porto Alegre



Para minimizar a paralisação da concessionária VAP, na Zona Leste, a EPTC realocou ônibus das empresas Estoril e Presidente Vargas para atender ao eixo da Avenida Protásio Alves. Também existe a possibilidade da utilização de veículos da Carris para atender os eixos da Avenida Baltazar, Avenida Assis Brasil e Avenida Sertório, até o Centro. As lotações da Zona Norte também foram liberadas para trafegar com passageiros em pé.

6h30 - Segue a mesma situação nos ônibus:



Zona Norte - Sem atendimento

Leste - Empresa VAP parada; demais ok

Sul - Normal

Carris - Normal — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) February 17, 2017

Na última quarta-feira, terminou sem acordo a reunião para definir o dissídio dos rodoviários da Capital. Os funcionários estão reivindicando melhores salário, vale-refeição e plano de saúde.

— Eles estão nos desrespeitando. Eles cortaram nosso plano de saúde e não deram explicação. Eles simplesmente cortaram e no mês de janeiro foi descontado na folha — declarou Airton Maciel, diretor do Sindicato dos rodoviários e funcionário da empresa Navegantes.

Conforme o assessor jurídico da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e do Seopa, Alceu Machado, as empresas ofereceram o índice de inflação do período — que ficou em 5,44% — em uma parcela. Na proposta anterior, esse percentual seria repassado em fevereiro e julho. O impasse, no entanto, ficou no vale-refeição: para manter o benefício durante as férias dos trabalhadores, as empresas querem manter o valor atual, de R$ 23,48.



*ZERO HORA