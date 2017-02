Redenção terá guerrinha de bexigas neste domingo

Fim de semana

A Redenção, em Porto Alegre, será palco de uma batalha de bexigas d'água neste domingo, a partir das 15h. A brincadeira ocorrerá perto do templo do Buda, na Redenção. A atividade é parte do Anime Verão - Encontrão Gaúcho 2º Edição, que reúne fãs de animes e mangás.

A guerrinha é gratuita e deve receber participantes de todas as idades. A ideia é que cada um leve um saquinho com bexigas para dividir entre amigos. Os balões podem ser enchidos de água no bebedouro.

Segundo Gabriel Luis, um dos organizadores do evento, esse será o quarto "encontrão" na Redenção - o primeiro deste ano. Em 2016, foram realizados o AnimeVerão, AnimeInverno e AnimePrimavera.

No evento do próximo domingo, serão organizados dois tipos de guerrinha: um livre e um competitivo entre equipes. Na competição, é preciso inscrever equipes de três pessoas. O grupo vencedor ganha um kit de produtos oferecido pela organização.

Depois da brincadeira, a organização pede que as pessoas juntem as bexigas utilizadas e levem até o lixo. Entre as atividades, também estão um Jogo de Perguntas, Luta de Espadas de Espuma, Dança Kpop, Concurso de Fantasias/Cosplay e sorteio de ingresso de cinema.



