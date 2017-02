Rodoviários protestam contra reajuste oferecido por empresas

Transporte público

Trabalhadores do transporte público da Capital se concentraram no terminal da linha T6 antes de sair em marcha

Trabalhadores do transporte público da Capital se concentraram no terminal da linha T6 antes de sair em marcha Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Cerca de 30 funcionários de empresas de transporte público de Porto Alegre saíram em marcha por volta das 10h10min desta sexta-feira em protesto. Eles pedem mais que o reajuste de 5,5% nos salários e contestam o aumento do vale alimentação dos atuais R$ 23,48 para R$ 25 e a alteração no desconto em folha do plano de saúde indo de R$ 30 para R$ 50 reais — propostas feitas ao sindicato dos rodoviários pelo Sindicato das Empresas de Ônibus.

Contrários aos que classificavam como "consentimento" do sindicato da categoria à proposta de reajuste salarial, os manifestantes dizem que não estavam sendo ouvidos. Segundo eles, a opinião dos dissidentes tem sido ignorada nas assembleias.



Mobilizados no terminal da linha T6, entre as avenidas João Pessoa e Princesa Isabel, na Azenha, desde as 9h, eles partiram rumo à sede do sindicato, na Cidade Baixa, aos gritos de "respeito o peão, assembleia votou não!"



— Não vamos esperar ser recebidos pelo sindicato, tomar um cafezinho. Isso aqui é muito mais. É um movimento de pressão — diz Adailson Rodrigues, funcionário da Trevo filiado à Associação dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Atropa).

De acordo com Adailson, a maioria dos rodoviários que saíram em protesto é formada por trabalhadores dos turnos da tarde e noite, que não conseguiriam participar das assembleias justamente por estarem em horário de serviço.

Na chegada à sede do sindicato, por volta das 11h, eles penduraram uma faixa com os dizeres "Assembleia é soberana! Respeitem! Rodoviários já votaram 'não, não, não'!". Houve transtornos no trânsito durante o trajeto, especialmente na Avenida João Pessoa, mas o protesto não durou mais de uma hora.

