Rodoviários protestam contra reajuste sugerido pelo sindicato 

Cerca de 30 funcionários de empresas de transporte público de Porto Alegre saíram em marcha por volta das 10h10min desta sexta-feira em protesto. Eles são contrários ao reajuste sugerido pelo sindicato dos rodoviários para a categoria.



Mobilizados no terminal da linha T6, entre as avenidas João Pessoa e Princesa Isabel, na Azenha, eles partiram rumo à sede do sindicato, na Cidade Baixa, aos gritos de "respeito o peão, Assembleia votou não!"



— Não vamos esperar ser recebidos pelo sindicato, tomar um cafezinho. Isso aqui é muito mais. É um movimento de pressão — diz Adailson Rodrigues, funcionário da Trevo é filiado à Atropa.





