Ruído de ação de marketing é confundido com tiro e causa medo em shopping

O que era para ser uma ação de marketing acabou em corre-corre e susto no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, no início da tarde deste sábado. A loja Sephora, especializada em cosméticos, organizou uma atração de carnaval com a instalação de tubos que lançavam grande quantidade de confetes ao ar. Para disparar, era necessário pressionar um gatilho. O disparo, explicou a assessoria do Iguatemi, causava estampido.

O ruído ecoou até a praça de alimentação: pessoas se assustaram e uma delas disse que eram tiros. A sensação de medo, amplificada pelo clima de insegurança que atinge o Rio Grande do Sul, se espalhou. Nas redes sociais, frequentadores do shopping relataram cenas de pânico. Muitos se jogaram ao chão ou se esconderam embaixo de mesas. Algumas lojas, também procuradas por clientes como abrigo, chegaram a fechar as portas.

Passados alguns instantes, a circulação no shopping se restabeleceu normalmente. A Brigada Militar, que chegou a ser acionada, informou inicialmente que bancos haviam caído de andar superior, causando o forte barulho que assustou o público. No meio da tarde deste sábado a assessoria do Iguatemi esclareceu o caso, dizendo que se tratou de uma ação de carnaval da loja Sephora.

