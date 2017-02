Vai ter folia, sim! Veja a programação do Carnaval de rua durante o feriadão

Blocos

Problemas financeiros adiaram os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre para março, mas quem ficar na Capital vai ter bastante opção para pular o Carnaval na rua.



No sábado e na terça-feira, os blocos Banda DK, Rua do Perdão, Deixa Falar e Trinca fazem a festa na Cidade Baixa. Na Orla do Guaíba, haverá uma arena fixa durante os quatro dias de Carnaval em que mais de dez blocos irão se apresentar.

Na Cidade Baixa, os horários de concentração variam entre 12h e 17h e todos os blocos saem da Rua da República. Na Orla do Guaíba, o evento ocorre no Parque Marinha do Brasil e a concentração será a partir das 11h. O horário limite para encerramento das atividades é entre 21h e 22h.

Confira a programação completa.

BLOCOS DA LIGA DAS ENTIDADES BURLESCAS DA CIDADE BAIXA

25 de fevereiro

Banda DK

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Praça Garibaldi/Aureliano de Figueiredo Pinto/João Alfredo/Rua da República

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

28 de fevereiro

Rua do Perdão

Itinerário: parado na Rua da República

Concentração: 13h

Arrancada: 14h

Término: 21h

Deixa Falar

Itinerário: parado na Rua da República

Concentração: 12h

Arrancada: 15h

Término: 22h

BLOCOS INDEPENDENTES

25 de fevereiro

Trinca

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Venâncio Aires/João Alfredo/Rua da República

Concentração: 17h

Arrancada: 17h30min

Término: 21h

25, 26, 27 e 28 de fevereiro

Arena fechada com os blocos Panela do Samba, Trinca, Bloco do Guerreiro, Gonhas da folia, Bloco da Tronco, Boi Bandido, Ô balancê, Bloco das Donzelas, Coletivo Kizomba, B Loukos, Guardiões do Samba, Alforria e Os Panteras da Zona Norte

Itinerário: Orla do Guaíba - fixo no Parque Marinha do Brasil (pista de skate)

Horário: das 11h às 22h