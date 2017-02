Vereadores vão pedir tombamento de colégio ameaçado de fechar

Contra extinção

Decidida a impedir a qualquer custo o fechamento da Escola Estadual Maria Thereza da Silveira — uma brizoleta apontada como um dos melhores colégios públicos da Capital —, a bancada de vereadores do PSOL vai protocolar hoje um projeto de lei pedindo o tombamento do local.

O governo do Estado já admite a extinção da escola em 2018. Tudo porque o IPE, dono do terreno, exige um aluguel de inacreditáveis R$ 98 mil por mês, já que a Maria Thereza da Silveira situa-se na região mais nobre da cidade, no limite entre os bairros Bela Vista e Mont'Serrat. Boa parte dos 164 alunos são filhos de porteiros, domésticas, zeladores e outros trabalhadores da região que moram na Vila Bom Jesus.

Leia outras colunas de Paulo Germano:

A semana em que vetaram vestidos colados e decotes no Demhab

Blocos de esquerda levam ideologia ao Carnaval de Porto Alegre



O estranho é que, em 2004, o governo do Estado já havia fechado um acordo com o IPE para manter a escola onde está — em troca, o IPE receberia outro terreno de mesmo valor. O tal terreno jamais foi entregue, mas o que impediria que essa transação fosse feita agora? Se todos os envolvidos, IPE e Secretaria da Educação, fazem parte da administração estadual, a impressão é de que a prioridade, para a administração estadual, não é a educação.

Fundada em 1956, a Maria Thereza tem ar-condicionado em todas as salas e índice de repetência bem abaixo da média. A Prova Brasil mostrou que 86% dos alunos do 5º ano têm aprendizado adequado em português — no Estado, o percentual não passa de 50%.