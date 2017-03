AO VIVO: acompanhe a votação sobre a nova tarifa de ônibus em Porto Alegre

Transporte público

O Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) vai votar o valor da nova passagem de ônibus de Porto Alegre nesta terça-feira. O cálculo da tarifa, feito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ficou em R$ 4,05. Na apreciação, que terá início às 10h, 21 conselheiros se manifestarão sobre o estudo.

Leia mais:

Base aliada prefere rever meia passagem a cortar isenções para idosos

Pacote de Marchezan para restringir isenções chegará à Câmara em abril

Até o fim de abril, mais 3 linhas de ônibus deverão ter GPS na Capital



Se for aprovado, o reajuste chega às mãos do prefeito Nelson Marchezan, responsável por assinar o decreto que efetiva a mudança ou vetar o aumento (conforme a EPTC, nunca ocorreu de o chefe do Executivo não acatar o valor calculado pelos técnicos). Caso o Comtu rejeite por alguma inconsistência, o cálculo volta para a EPTC.