AO VIVO: manifestantes ligadas ao MST bloqueiam ruas da Capital em ato pelo Dia da Mulher

Assim como em anos anteriores, centenas de mulheres ligadas à Via Campesina e ao MST se reúnem no Dia da Mulher para realizar manifestações em diversas cidades do país. Em Porto Alegre, o protesto ocorre desde às 6h na BR-290, onde as integrantes dos movimentos bloquearam a Ponte do Guaíba no sentido Interior/Capital, e seguiram em direção ao centro da cidade.



Portando cartazes com os dizeres "Mulheres na luta contra Reforma da Previdência", "Mulheres nas ruas", "Defesa dos direitos dos trabalhadores", entre outros, as manifestantes protestam contra o atual governo. De acordo com nota divulgada pelo MST, o tema dos atos deste ano "é um grito de resistência frente ao pacote de medidas do governo de Michel Temer que prevê, dentre outras coisas, a reforma da Previdência Social".



Ainda segundo a organização do movimento, o grupo irá percorrer as Avenidas Sertório, Farrapos, Mauá, e deve finalizar a manifestação no prédio do INSS, na Rua Jeronimo Coelho, centro da cidade.

A recomendação da EPTC aos motoristas que pretendem chegar na Capital pela BR-290 é aguardar até que a situação esteja normalizada para pegar a via.



