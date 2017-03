Aplicativo Pelas Ruas está disponível para iOS

Cuidar da cidade

O aplicativo Pelas Ruas, lançado na quinta-feira por Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV, também está disponível para iOS 9 ou superior — no primeiro dia, já funcionou em Android a partir da versão 6.0. O app é uma plataforma colaborativa na qual os usuários discutem e compartilham problemas urbanos de Porto Alegre e Região Metropolitana. Na tarde desta sexta-feira, havia mais de 2 mil usuários e quase 190 posts aprovados.

A iniciativa permite que o cidadão aponte o smartphone para o que não está bom na cidade. Com foto e descrição, situações inadequadas ou irregulares podem ser vistas por mais pessoas e chegar aos responsáveis por soluções, criando uma comunidade online engajada. Os temas mais registrados são ruas esburacadas, descarte irregular de lixo, falta de capina e poda de árvores.

As postagens vão além do app: pautam reportagens em ZH, são repercutidas nos microfones da Rádio Gaúcha e compõem um quadro semanal no Jornal do Almoço, da RBS TV.



Facebook é utilizado para login

O Pelas Ruas utiliza o Facebook para fazer o login. Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza uma tela com postagens de outras pessoas (há um recurso para acompanhá-las, caso haja atualizações e interação por meio de comentários). A administração do aplicativo é feita pela editoria de Porto Alegre de ZH, que pode informar desdobramentos, entrar em contato para buscar mais informações e publicar links de reportagens surgidas a partir da reclamação.

As fotos podem ser feitas pelo próprio aplicativo ou buscadas na galeria de fotos do celular. Depois que a imagem é escolhida, basta registrar uma breve descrição sobre o problema e marcar a localização — pelo GPS ou, se a pessoa estiver distante do local, marcá-lo em um mapa. O último passo cabe aos administradores do app: avaliar se o post se enquadra nos critérios de publicação e aprová-lo. São vetados, por exemplo, fotos e textos ofensivos. O aplicativo notifica os usuários quando a postagem é aprovada e quando outras pessoas fazem comentários ou passam a acompanhar o post.

Como usar

1) Ao abrir o aplicativo, a tela inicial mostra a marca Pelas Ruas e solicita o login do usuário. Ele é feito a partir do Facebook.

2) Após o acesso, pode ser visualizada a linha do tempo, em que aparecem as postagens dos usuários; é possível acompanhá-las e fazer comentários.

3) Para fazer um post, o usuário pode utilizar uma foto tirada por meio do próprio aplicativo ou da galeria de imagens do celular.

4) Depois de escolher uma das opções, basta descrever o problema e marcar a localização (por GPS ou a partir de um mapa). É só publicar e aguardar a aprovação (quando isso ocorre, o aplicativo mostra uma notificação).