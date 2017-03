Após dois meses de interrupção, serviço de capina é retomado em Porto Alegre 

Limpeza urbana

A empresa contratada em caráter emergencial pela prefeitura de Porto Alegre para fazer o serviço de capina iniciou os trabalhos na manhã desta segunda-feira. Hoje as ações são feitas em pontos dos bairros Menino Deus, Sarandi, Vila Elisabete, Parque dos Maias, Jardim Itu, Jardim Carvalho, Cefer I e II, Vila Ipê, Ipanema e Restinga.

A programação está sendo organizada por bairros e deverá ser divulgada nesta segunda-feira no site da prefeitura de Porto Alegre. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, serão publicados os dias e os locais onde as equipes estarão trabalhando.

— Nos dois primeiros meses de contrato, a empresa fará 2 mil quilômetros mensais para enfrentar o que está atrasado e também considerando que são meses de calor e o mato cresce mais rápido. Nos meses seguintes, será mantida a média de 1,5 mil quilômetros e, no inverno, mil quilômetros — explicou o secretário Ramiro Rosário.

O contrato emergencial é de 180 dias e não poderá ser renovado. Em janeiro a prefeitura rescindiu contrato com a empresa Ecopav Construções e Soluções Urbanas, que realizava os serviços de capina na cidade. Na época, a empresa havia paralisado as atividades por conta de atrasos no recebimento de pagamentos do município.