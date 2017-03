Após um ano, fios arrebentados de telefonia são retirados em Porto Alegre

Pelas Ruas

Motivo de reclamação de moradores do bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre, há um ano, o problema ocasionado pela presença de fios arrebentados atrapalhando a circulação de pedestres e carros na Rua Silva Jardim foi resolvido. O comerciante Marcondes Santos fez a reclamação no aplicativo "Pelas Ruas". Segundo ele, um caminhão arrebentou os fios no ano passado, e coube aos moradores buscarem uma solução provisória.

– Enrolamos os fios na placa de trânsito, já que ninguém vinha consertar. Mas faz um ano, e nada até agora – disse Santos.

Nesta quinta-feira, moradores já não observaram mais os fios amarrados à placa de trânsito na esquina da rua Tito Lívio Zambecari. O serviço foi realizado pela empresa Oi ainda na manhã de ontem.

Em nota, a empresa disse que tem um programa de manutenção dos cabos telefônicos e que solicitações de reparo devem ser enviadas pelo canal de atendimento 10314. A Oi disse que também mantém um canal para denúncias de furto de cabos de telefonia: 0800 282 5531.

#PelasRuas Um dia após virmos conferir alerta de ouvinte, empresa Oi retira fios pendurados há um ano na Rua Silva Jardim #Gaucha90Anos pic.twitter.com/Q6S2OwhAa1 — Paulo Rocha (@_PauloRocha) 30 de março de 2017

Pelas Ruas

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome.



