Árvore cai sobre ciclovia na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Podas

A queda de uma árvore sobre a ciclovia da Avenida Ipiranga, entre as ruas Ramiro Barcelos e Santana, surpreendeu ciclistas e pedestres na manha desta quarta-feira. Além de ocupar a via para ciclistas, o vegetal invadiu metade da largura do Arroio Diluvio.



— Passei aqui há cerca de 15 minutos e a árvore estava em pé. Agora, quando retornei, estava assim — afirmou, surpreso, o empresário Geraldo Palma.

Rochele Moreira é síndica do prédio que fica em frente ao local e relatou que a queda ocorreu perto do meio-dia. O barulho assustou os moradores, que correram para a frente do prédio para verificar o que tinha acontecido.



– Achamos que era um acidente. Hoje não tem vento, não tem ventania. Não tem nenhum evento pra derrubar a arvore, simplesmente ela caiu. Nos impressionamos também em ver que, aparentemente, ela não tem raízes — relata.



De acordo com Rochele, um ciclista que passava pelo trecho da ciclovia no momento da queda ficou em estado de choque, mas não se machucou. Segundo a moradora, há cerca de um mês, a ventania de um temporal na Capital prejudicou a estrutura da árvore e a Empresa Publica de Transporte e Circulação (EPTC) isolou a área. Rochele afirma que, após o forte vento do temporal do final de semana passado a árvore se inclinou sob a ciclovia.



De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos (Surb), o local da queda da árvore foi isolado pela EPTC e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) fará a retirada na quinta-feira. A reportagem de ZH aguarda retorno sobre o que teria causado a queda da árvore.