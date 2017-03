Ato de apoio à Lava-Jato reúne manifestantes em Porto Alegre

No Parcão

Zero Hora

Por: Zero Hora

A movimentação nacional de apoio à Operação Lava-Jato contou com uma manifestação em Porto Alegre. O ato foi realizado na tarde desde domingo, entre às 15h e às 18h, e reuniu centenas no Parcão.

Em função da manifestação, a EPTC fechou duas pistas da Avenida Goethe, o que deixou o trânsito lento na Rua Mostardeiro. No caminhão de som contratado pela organização, falaram alguns políticos com mandato, como os vereadores Felipe Camozzato (Novo), Comandante Nádia (PMDB) e Ramiro Rosário (PSDB). O deputado estadual Marcel van Hattem (PP) também esteve no evento.



Leia mais:

Manifestantes ocupam a Avenida Beira-Mar em apoio à Operação Lava-Jato

Manifestação em Brasília atrai apenas 630 pessoas neste domingo



Bonecos do ex-presidente Lula vestido de presidiário foram distribuídos durante o ato, onde o direito ao porte de arma foi uma pauta recorrente. Entre os cartazes, havia pelo menos um com o pedido de "Bolsonaro presidente" e três pela "intervenção militar".

Também houve manifestações contra o voto em lista fechada, que está sendo discutido em Brasília como parte de reforma eleitoral. A organização ainda não estimou o número de participantes.

Leia as últimas notícias de Zero Hora