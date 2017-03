Aumento da passagem de ônibus para R$ 4,05 será votado nesta terça-feira 

Transporte coletivo

Nesta terça-feira, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) vai votar o valor da nova passagem de ônibus de Porto Alegre. O cálculo da tarifa, feito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ficou em R$ 4,05. Na apreciação, que começa às 10h, 21 conselheiros se manifestarão sobre o estudo.

Leia mais:

Base aliada prefere rever meia passagem a cortar isenções para idosos

Pacote de Marchezan para restringir isenções chegará à Câmara em abril

Até o fim de abril, mais 3 linhas de ônibus deverão ter GPS na Capital



Se for aprovado, o reajuste chega às mãos do prefeito Nelson Marchezan, responsável por assinar o decreto que efetiva a mudança. Caso o Comtu rejeite por alguma inconsistência, o cálculo volta para a EPTC.

Os técnicos da empresa pública chegaram ao valor técnico de R$ 4,0637 (arredondado para 4,05) a partir de uma planilha prevista em lei _ o aumento é de 8% em relação aos atuais R$ 3,75. Em março, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) entregou proposta de R$ 4,26 (elevação de 13,5%).



Inspeção especial é feita pelo TCE



O Tribunal de Contas do Estado (TCE) realiza uma inspeção especial para verificar os critérios de reajuste da tarifa (abrangendo os exercícios de 2014 a 2017), que pode levar à suspensão do aumento ou até a uma redução em relação ao valor atual. Tudo dependerá do que os técnicos do Tribunal identificarem diante dos pontos apresentados pelos vereadores de oposição que encaminharam denúncia ao Ministério Público de Contas (MPC-RS).

Em 2013, o MP de Contas também havia solicitado uma inspeção, aberta pelo TCE, sugerindo fragilidades e inconsistências em fatores que incidem na tarifa. No ano seguinte, a prefeitura revisou a planilha de cálculo.