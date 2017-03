Azuizinhos abrem caminho no trânsito para bebê engasgada chegar ao Pronto Socorro

Visita

No colo da mãe, Karolina, a pequena Rafaela se espreguiça ao receber a visita dos agentes da EPTC Foto: Júlia Soares / Agência RBS

— Estou com uma situação de engasgo de um bebê de apenas alguns dias na Protásio Alves com Cristiano Fischer, sentido Centro-bairro. Tem algum motociclista para fazer o acompanhamento até o HPS? No aguardo, TKS.

Ao passar pelo rádio a mensagem acima, a agente de trânsito Francini Groth começou a salvar a vida de apenas 45 dias da recém-nascida Rafaela, na última quinta-feira. Engasgada, a bebê era levada pela mãe, Karolina Klemenchuk, e pela avó, Palágia, de Uber até o Hospital de Pronto-Socorro, mas estava trancada no trânsito pesado da Protásio Alves — que está ainda pior pelas obras de repavimentação. Karolina viu Francini parada no cruzamento da Protásio com a Rua Cristiano Fischer e pediu ajuda, lembra a azulzinha.

- Fui até o carro e a avó me disse que já tinha feito as manobras para desafogar o bebê. Vi que ela voltava a respirar, mas precisava de ajuda médica urgente - diz Francini, que correu ao rádio.

Perto dali, os agentes Bruno Machado e Rogério Santos faziam um intervalo. Escutaram a mensagem, subiram em suas motos e escoltaram a família até o hospital, onde Rafaela foi atendida e saiu nova em folha. A viagem durou menos de cinco minutos, lembraram nesta segunda-feira os cinco envolvidos: os três agentes da EPTC foram convidados pelas Klemenchuk para visitar a menina pela manhã.

- Se não fossem eles abrindo o trânsito teria demorado pelo menos 20 minutos. Eles foram imprescindíveis na recuperação dela - afirma Karolina.

Ao chegar ao carro e ver como Rafaela era pequenininha, os agentes se impressionaram.

- Falaram no rádio que era uma criança engasgada, mas eu não tinha noção de que era um bebê tão pequeno - sorri Santos.

Àquela altura, avó e mãe já tentavam prestar socorro à bebê por algum tempo. Ao ver que Rafa tinha se afogado ao tossir e vomitar, Palágia segurou a netinha de bruços e deu tapinhas nas costas. Não adiantou: a menina ficava cada vez mais roxa. Assustada, ligou para Karoline, que voltava em um Uber de uma consulta médica e embarcou a família no carro quando encontraram o trânsito pesado. Já no carro a caminho do hospital, Rafaela voltou a reagir. Mas mãe e avó afirmam que serão eternamente gratas ao auxílio prestado pelos agentes.

- Vivenciar isso foi muito importante pra mim, porque desmistifica o papel da EPTC. Eles são muito humanos, eles são gente que fazem parte das nossas vidas.

Muita gente vê azuizinhos apenas como agentes que só multam, mas, segundo a EPTC, os agentes são orientados a tomar a frente em situações de risco, quando o socorro de saúde especializado pode demorar. Por isso, não houve dúvida, contou Bruno Machado, de olho em Rafaela, que dormia tranquilamente no colo da mãe durante a visita.

- Quando vimos o tamanho da criança, sabíamos que precisávamos ajudar. Não atuamos apenas na aplicação de multas e fiscalização de trânsito, esse tipo de atendimento acontece quase diariamente - completou.