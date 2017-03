Bloco da Diversidade agita Carnaval de Porto Alegre 

Festa

Foliões participam, neste domingo, do bloco da diversidade no Carnaval de rua de Porto Alegre. O evento, que ocorre na Praça dos Açorianos, teve início por volta das 15h e deve seguir até às 22h deste domingo. Uma das principais bandeiras levantadas pelo bloco é a defesa dos direitos da população LGBT. A celebração conta com atividades musicais e culturais.



Em sua descrição nas redes sociais, o movimento, criado durante a campanha eleitoral de 2014, afirma "lutar em defesa da diversidade étnica, cultural, de gênero e de orientação sexual, contra o racismo, o machismo e a homofobia".



No evento do grupo no Facebook, mais de 3 mil pessoas confirmaram presença na festa Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Os participantes do grupo costumam adaptar músicas famosas para temas mais condescendentes com as minorias. Esse é um dos principais blocos ligados à esquerda no Carnaval porto-alegrense. No evento do grupo no Facebook, mais de 3 mil pessoas confirmaram presença na festa.



Festa contou com atividades musicais Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

