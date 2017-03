Porto Alegre

Zero Hora

Por: Zero Hora

O Corpo de Bombeiros combate um incêndio em um prédio de dois pisos na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Próximo à Rua Garibaldi, um caminhão é usado para tentar extinguir o fogo, que começou próximo às 18h.

No momento, ainda não há informações sobre feridos. O trânsito no entorno do prédio, na região central da Capital, está engarrafado.

Aguarde mais informações.