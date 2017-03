Buraco no asfalto causa problemas no trânsito na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Pelas Ruas

Um buraco na Avenida Ipiranga atrapalha o trânsito no sentido Centro-bairro, nas proximidades da CEEE, em Porto Alegre. O problema foi relatado por meio do aplicativo Pelas Ruas — iniciativa de Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV.

Das quatro faixas da Ipiranga, a segunda (da esquerda para a direita) está com bloqueio no cruzamento com a Rua Nelson Zang, pouco antes da Avenida Antônio de Carvalho, devido a uma sinalização colocada no trecho. Inclusive, há um cone dentro do buraco para evitar que os carros passem por cima.

A Rádio Gaúcha foi até o local por volta das 17h desta quinta-feira, horário de grande movimento no deslocamento para as zonas Leste e Norte e para Viamão. Por vezes, motoristas não viam a sinalização no buraco e freavam em cima dos cones, causando momentos de lentidão na via. A reportagem já entrou em contato com a prefeitura de Porto Alegre e aguarda retorno.

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome.