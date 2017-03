Carris afasta motorista após confusão com ciclista em Porto Alegre

Vídeo

Um vídeo de três minutos e meio, postado no Facebook, viralizou na terça-feira ao mostrar a confusão entre um motorista de ônibus e um ciclista no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O episódio ocorreu na semana passada, no final da manhã do dia 15, e teve a participação do cobrador, que também discutiu, mas sem se envolver nas agressões.



Veja, abaixo, o vídeo da confusão que acompanha postagem do Facebook. As imagens não captam o momento do início da desavença de trânsito.

Nas imagens, posteriores a uma desavença de trânsito com troca de xingamentos, o motorista aparece batendo com o que parece ser uma barra de ferro na roda da bicicleta, enquanto o ciclista diz "tu é louco, meu", afirmando que o agressor estaria lhe "devendo, agora, R$ 270". A discussão continua com gritos, e o ciclista segue o motorista de volta ao ônibus T5, parado na esquina entre as ruas Garibaldi e Irmão José Otão. O ciclista entra no ônibus, ainda atrás do motorista, e este o empurra para fora, com a bicicleta. Neste momento, os dois trocam empurrões, e o motorista desfere mais golpes com a barra. Um grupo de pessoas assiste à cena e a comenta. O vídeo termina com o ciclista dentro do ônibus após ter dito que queria pegar o celular de volta — não fica claro se o telefone estava com o condutor.



Nas desavenças anteriores à agressão registrada, o ciclista teria utilizado de uma corrente e um cadeado para quebrar o espelho retrovisor esquerdo do ônibus, de acordo com relato do motorista à empresa. Após a confusão, a bicicleta restou danificada e o ciclista, que registrou ocorrência na Polícia Civil, afirmou ter perdido o celular.

Zero Hora localizou o ciclista e fez contato com ele por meio de amigos. Aos amigos, ele disse que queria "ficar fora disso, pelo menos por enquanto". Pediu-lhes que não o marcassem em postagens para que não fosse identificado.

Por e-mail, a assessoria de imprensa da Carris disse que, "ao tomar conhecimento da agressão ao ciclista por um motorista da linha T5 e analisar as imagens das câmeras de monitoramento do ônibus, a diretoria da Carris se reuniu com o ciclista e se colocou à disposição para ressarcir os danos causados pelo seu colaborador. Após conclusão de processo disciplinar para apurar o fato, quando ouviu as partes envolvidas, a Companhia decidiu afastar das atividades o motorista envolvido no caso". O cobrador não foi afastado.

A Carris não quis divulgar o contato ou o nome do motorista e do cobrador. Em comunicado para a imprensa, a empresa disse repudiar "o episódio de agressão envolvendo um motorista da linha T5 e um ciclista (...) A empresa abriu processo disciplinar para apurar o fato e tomar as medidas cabíveis. A empresa teve conhecimento do incidente pelas imagens das câmeras do ônibus, depois que o veículo chegou à garagem".

Leia as últimas notícias