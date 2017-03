Circulação do trensurb é retomada após ficar paralisada por horas 

Região Metropolitana

A circulação do Trensurb foi retomada pouco antes das 17h desta sexta-feira (3), após mais de três horas fora de operação. Os trens pararam de circular, e as estações foram fechadas após um problema na sinalização no eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo.

Circulação de trens retomada na Região Metropolitana. Primeiras composições estão lotadas. #GauchaTransito — Marina Pagno (@marinapagno) 3 de março de 2017

Por volta das 14h30min, as composições voltaram a operar da estação Mercado, na Capital, até a Mathias Velho, em Canoas. Contudo, a circulação no trecho voltou a ser interrompida cerca de 30 minutos depois.



Leia mais:

Domingo de "pegação" na Redenção desperta preocupação em psicólogos



— Saí às 16h do trabalho, para chegar em São Leopoldo às 17h. Agora é bem provável que eu chegue atrasado na aula, por causa da paralisação dos trens — disse Antônio dos Santos, morador da cidade do Vale do Sinos.

Mais cedo, os trens chegaram a circular apenas em uma única via, entre as estações Sapucaia e Unisinos, após problema na rede aérea de energia. Contudo, segundo a Trensurb, os dois casos não possuem relação.