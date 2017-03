Circulação do trensurb é totalmente interrompida após problema em sinalização

Transporte coletivo

A circulação do trensurb foi totalmente interrompida no começo da tarde desta sexta-feira após um problema na sinalização no eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo. Por volta das 14h30min, os veículos voltaram a operar entre as estações Mercado e Mathias Velho — no entanto, menos de uma hora depois, foi novamente interrompido.

Foto: Reprodução

De acordo com a empresa, equipes tentam solucionar a questão. Mais cedo, os trens estavam circulando apenas em uma única via, entre as estações Sapucaia e Unisinos devido a problema na rede aérea de energia. Contudo, segundo a Trensurb, os dois casos não possuem relação.

