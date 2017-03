Com 497 atividades, Semana de Porto Alegre começa no domingo

58ª edição

Programação foi apresentada nesta quarta-feira, em evento com a presença do prefeito Nelson Marchezan

Programação foi apresentada nesta quarta-feira, em evento com a presença do prefeito Nelson Marchezan Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

A partir de domingo, ocorrerão as celebrações dos 245 anos da capital gaúcha com a 58ª Semana de Porto Alegre. Até o dia 27, serão realizadas 497 atividades de cultura, cidadania, saúde e empreendedorismo em diversas vias da cidade, incluindo espaços descentralizados — como o Partenon, na Zona Leste, e o Eixo Baltazar, na Zona Norte.

— Temos de tudo para todos. Se alguém gosta de samba, teremos samba. Se alguém gosta de orquestra, teremos orquestra — ressaltou nesta quarta-feira o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, em divulgação do evento no Cine Theatro Capitólio.

Leia mais

Conheça os centros culturais de Porto Alegre

Curta as principais lojas de discos de Porto Alegre

Secretário da Cultura e adjunto explicam ideias para Porto Alegre



Entre os destaques, está a apresentação da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, com participação da Banda Municipal, na escadaria da Igreja das Dores, no dia 26 — data do aniversário de Porto Alegre. A Marinha do Brasil trará à cidade um navio para visitação durante o evento, além de promover apresentação de sua banda marcial com a ala de gaiteiros. No cinema, haverá inauguração do novo projetor da Cinemateca Capitólio, no dia 27.

Entre as atrações esportivas, ocorrerá o torneio de futebol Copa dos Refugiados, disputado por imigrantes, que representarão seus países, na Arena do Grêmio — assim como a 14ª edição da Corrida de Aniversário, no dia 26.

O marco na área da saúde é o início da operação da Unidade Básica de Saúde (UBS) São Carlos até as 22h — o posto fica na Avenida Bento Gonçalves, 6.670. Em uma curiosa oportunidade, cidadãos poderão participar da atividade intitulada Um Dia de Azulzinho, na qual acompanharão ações de monitoramento para conhecer o trabalho da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e o comportamento dos condutores. Na segunda-feira, no Teatro Renascença, serão entregues as medalhas de Porto Alegre, homenageando 10 pessoas por área de atuação.

Segundo Alabarse, a Semana de Porto Alegre não é protagonizada por uma única secretaria:

— Não é um evento da cultura, mas sim da cidade. Não temos esse protagonismo. É uma força-tarefa de todas as forças da prefeitura.

As atividades serão realizadas em um momento de crise financeira da prefeitura, com contenção de gastos.

— Temos que analisar através da realidade. A cidade não está do jeito que a gente gostaria que ela estivesse e passa por dificuldades financeiras gigantescas, além de outras dificuldades no cenário político. Temos que encarar isso com transparência, que a situação é ruim e que, se a gente ficar parado ou fizer como sempre foi feito, vamos atingir os mesmos resultados, que são ruins, ou vai piorar. A ideia é fazer mais, inovar, fazer diferente. E ter atitudes que sejam diferentes, que levem a resultados diferentes daqueles que nós temos — afirmou o prefeito Nelson Marchezan.

Contando com apoio da iniciativa privada, ONGs, coletivos artísticos e diferentes instituições, a Semana de Porto Alegre tem o patrocínio da Caixa e do governo federal, além do apoio gastronômico dos restaurantes Bah e Peppo Cucina.

A programação completa poderá ser conferida em um site que ainda está em construção: aniversario.portoalegre.rs.gov.br/aniversario.