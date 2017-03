Confira a programação do Carnaval de rua neste fim de semana

Porto Alegre

O Carnaval ainda não terminou em Porto Alegre. Neste fim de semana, dois blocos prometem agitar as ruas em regiões diferentes da cidade. No sábado, o bloco Fusca Azul faz a festa em um lugar pouco tradicional para este tipo de evento, a Praça da Encol. Neste ano, o grupo resolveu abordar o tema da preservação ambiental. Por isso, não haverá comercialização de copos descartáveis, nem de bebidas em latinhas de alumínio, apenas chope, para evitar que as pessoas acumulem lixo. Outro destaque do Fusca Azul é a madrinha de bateria, a Miss Brasil de 1986, Deise Nunes.



No domingo, a folia é para quem está disposto a acordar cedo para se divertir. O bloco Turucutá — Batucada Coletiva Independente tem previsão de concentração às 7h, perto da Rótula das Cuias e desfila na Avenida Augusto de Carvalho, prometendo relembrar as coisas boas dos carnavais que já aconteceram no local quando os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre eram na região.

Confira a programação abaixo.

18 de março

Fusca Azul

Itinerário: Praça Tamandaré/Montenegro/Bagé/Carazinho/Nilo Peçanha/Praça Da Encol

Concentração: 12h

Arrancada: 15h30min

Término: 21h

19 de março

Turucutá, Batucada Coletiva Independente

Itinerário: Rótula das Cuias/Avenida Augusto de Carvalho

Concentração: 7h

Arrancada: 9h

Término: 15h