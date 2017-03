Cpers terá de pagar R$ 396 por limpeza de pichação em ciclovia de Porto Alegre

Reparo

A EPTC fechou as contas de quanto o Cpers Sindicato terá que desembolsar para pagar a repintura da ciclofaixa da Avenida Wenceslau Escobar, na zona sul de Porto Alegre: R$ 396,92. O sindicato se prontificou, no sábado, em arcar com os custos, após protesto realizado em frente ao apartamento do governador José Ivo Sartori.

Durante o ato, na sexta-feira, uma mulher que estava na manifestação foi flagrada escrevendo dizeres contra o governador e o presidente Michel Temer na via. A EPTC informou hoje o Cpers sobre o valor. O reparo foi feito no sábado.