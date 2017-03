Crea acusa diretor de Operações da Trensurb de exercício ilegal da função

Transporte

O diretor de Operações da Trensurb, Diego José Tarta, foi autuado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS) por exercício ilegal da profissão.

De acordo com a entidade, há cerca de 30 dias, o diretor está lotado em cargo que deveria ser ocupado por engenheiro — Tarta é formado em Administração de Empresas.

— O regulamento da Trensurb descreve as tarefas do diretor de Operações e elas se enquadram em cargo que necessita um engenheiro — afirma Melvis Barrios Junior, presidente do Crea-RS.

Leia também:

Trensurb fica mais de três horas sem operação por problema de sinalização

Um aeromóvel para a Região Metropolitana?



A autuação ocorreu nesta sexta-feira, na sede da Trensurb, em Porto Alegre. A infração, conforme Melvis, fere artigos da Lei Federal nº 5.194. Segundo o presidente do Crea, Tarta recebeu uma multa que beira R$ 4 mil e terá 10 dias – a contar da data da autuação – para apresentar recurso junto à entidade.

A autuação não tem poder de afastar o diretor do cargo, mas, se isso não aconteceu, o Crea-RS pretende encaminhar uma representação ao Ministério Público Federal do Trabalho. O argumento é de que a atividade é técnica e se, desempenhada por pessoa não habilitada, eventualmente, pode causar risco às operações da Trensurb.

A assessoria de imprensa informou, na tarde de sábado, que a Trensurb vai se manifestar após analisar a notificação.



u, na tarde de sábado, que a Trensurb vai se manifestar após analisar a notificação.