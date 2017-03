Dúvidas marcam a volta às aulas em escolas municipais de Porto Alegre

Educação

Em meio ao debate causado pelas novas diretrizes da prefeitura para a rotina das escolas municipais, a volta às aulas na rede municipal foi marcada por dúvidas na manhã desta segunda-feira.

Na Escola Municipal Gabriel Obino, no bairro Gloria, ocorreu uma assembleia reunindo os pais no começo da manhã. Professores e pais preferiram continuar com a rotina antiga da escola, ignorando, pelo menos a princípio, as novas diretrizes da prefeitura, que, entre outros pontos, determinam o fim da contabilização como horário de aula do intervalo destinado às refeições e a diminuição de cada período de 50 minutos para 45 minutos.

A vice-diretora Thais Perle queixa-se que as mudanças exigidas na rotina das escolas não foram explicadas pela Secretaria de Educação.

— O governo largou a proposta, mas não disse como fazer — afirma.

De acordo com as mudanças estipuladas pela prefeitura, os professores não ficariam com os alunos durante os horários de refeição, e os estudantes não seriam mais liberados para ir para a casa durante as reuniões, por exemplo. Isso é o que preocupa a dona de casa Estela da Luz, 31 anos.

— As crianças vão ficar junto dos adolescentes? Tenho uma filha na primeira série. Ela não sabe se defender — disse.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, disse que os diretores dos colégios podem "resolver as questões particulares de cada escola".

— Como os problemas serão resolvidos é uma pergunta que temos de responder junto com cada diretor. Cada instituição tem uma realidade, portanto cada escola deve customizar as diretrizes num modo de organização próprio. A responsabilidade de fazer as adaptações é dos diretores. Nós estamos dispostos a colocar os meios necessários para fazer essas adaptações em favor dos alunos — afirmou.



