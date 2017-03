Empresas de ônibus apresentam proposta de reajuste na tarifa para R$ 4,26 

Transporte coletivo

Representantes das empresas de ônibus de Porto Alegre entregaram, nesta quarta-feira, proposta para a nova tarifa dos coletivos. O valor sugerido é de R$ 4,26. O documento foi protocolado na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) pelo Sindicato das Empresas de Ônibus da Capital (Seopa). A mudança representaria um aumento de 13,5% no valor da tarifa atual: R$ 3,75.



Leia mais:

Rodoviários e empresas de ônibus de Porto Alegre assinam dissídio

Usuários da linha T12 já podem acompanhar itinerário pelo celular

Prefeitura de Porto Alegre avaliará cinco sistemas de GPS para ônibus



Conforme o diretor-executivo da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Gustavo Simionovschi, os reajustes nos vencimentos dos funcionários, no plano de saúde e no vale refeição influenciaram no valor oferecido pelas empresas. Também, foram levadas em conta a liminar que concedeu tarifa rebaixada na Capital durante 34 dias e a concessão do beneficio do valor antigo durante 60 dias para quem comprou passagem antecipada em 2016.

Na quarta-feira, os rodoviários e a patronal assinaram acordo que prevê reajuste de 5,5% nos salários e aumento do vale-alimentação para R$ 25 (de R$ 23,48). O plano de saúde passará de R$ 30 para R$ 45.



Agora, a EPTC encaminhará proposta de mudança no valor da tarifa ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu). Após receber o processo, o Comtu tem sete dias para avaliá-lo e votar pela aprovação ou não do novo valor da passagem. Se não for aprovado, pode haver uma nova discussão.



Caso seja aprovado, o valor é encaminhado ao prefeito para a publicação, por decreto, no Diário Oficial. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) acompanha as discussões, auditando o cálculo da composição da tarifa durante o processo de reajuste.



*Zero Hora com informações da Rádio Gaúcha