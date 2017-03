Estátua do Laçador é cercada por andaimes antes de passar por inspeção

Restauro

Os andaimes erguidos ao redor da estátua do Laçador — cartão-postal de Porto Alegre e um dos símbolos do Rio Grande do Sul — neste sábado são o prenúncio de um projeto que vai analisar o estado de conservação do monumento. Sabe-se que ele apresenta fissuras, mas a extensão dos danos — que podem ter ser sido ocasionados pelo tempo — ainda é desconhecida. Por isso, a estátua vai passar por um diagnóstico feito por profissionais a partir de segunda-feira.

A iniciativa é uma parceria com a prefeitura do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e da Associação Sul Riograndense da Construção Civil. Foram contratados dois renomados especialistas em restauro de obras com metal: a brasileira Virginia Costa, engenheira metalúrgica e consultora em conservação do patrimônio, responsável pela coordenação de todo o trabalho prospectivo; e o francês Antoine Amarger, restaurador de esculturas metálicas — uma autoridade mundial no assunto.

A estrutura montada neste sábado será usada no início da semana por Virginia, Antoine e mais 15 profissionais que participarão de uma oficina em que aprenderão mais sobre a preservação de obras como o Laçador — um tipo de formação prática que, segundo os especialistas, carece de mão de obra no Brasil.

As inspeções devem durar cerca de três horas na segunda e na terça. Depois, no dia 20, será apresentado ao público um diagnóstico sobre o "estado de saúde" do monumento. Se for necessária alguma intervenção, o que não será feito neste momento, um novo projeto deverá ser apresentado posteriormente.



*Zero Hora