Famílias bloqueiam novamente a RS-118 por atraso no aluguel social

A RS-118, em Sapucaia do Sul, está novamente bloqueada, na tarde desta segunda-feira, devido a um protesto de moradores que reclamam de atraso no pagamento do aluguel social. A manifestação, que ocorre no km 4, próximo ao entroncamento com a BR-116 e a Rodovia do Parque, deve se estender até por volta das 18h. As informações são da Rádio Gaúcha.

O aluguel social é um benefício de R$ 500 dado pelo governo do Estado para cerca de 900 famílias que foram retiradas das margens da rodovia para a duplicação da RS-118. Moradores reclamam que estão com atrasos de 2 até 3 meses no pagamento do benefício.

Uma lista foi enviada à Secretaria Estadual de Obras, Saneamento e Habitação pelos manifestantes, identificando 28 famílias que estão com o aluguel social atrasado.

A pasta afirma que recebeu o documento e aguarda a liberação de recursos do governo para realizar um novo depósito às famílias listadas nesta semana ou na próxima. No entanto, ainda não há um valor e nem um prazo definido para que a parcela do aluguel social chegue na conta dos moradores, devido à crise financeira nos cofres públicos.

Enquanto o benefício não seja quitado pelo governo, as famílias prometem continuar realizando bloqueios na RS-118. Nos últimos seis dias, a rodovia foi interrompida por quatro vezes pela manifestação dos moradores. Na semana passada, foram três dias seguidos de protesto, de quarta até sexta-feira. Os problemas no pagamento do aluguel social também causaram bloqueio na RS-118 em 16 de março.

A manifestação causa lentidão no trânsito na RS-118, em Sapucaia do Sul. Há um desvio no local por vias internas. A BR-116 pode ser uma alternativa de deslocamento pela Região Metropolitana.